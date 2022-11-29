 Симона Халеп вошла в топ-10 по количеству заработанных денег в 2022 году ᐉ UA-Футбол
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Симона Халеп вошла в топ-10 по количеству заработанных денег в 2022 году

Теннис
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В сумме она заработала более 2 миллионов долларов

Симона Халеп вошла в топ-10 по количеству заработанных денег в 2022 году

Новина українською

Издание Tennis 365 опубликовало рейтинг теннисисток по заработку в 2022 году.

Лидером по количеству заработанных денег стала первая ракетка мира Ига Свёнтек ($ 9 875 525 млн). За ней следует второй номер рейтинга WTA Онс Жабер ($ 4 977 069 млн). Тройку лидеров замыкает француженка Каролин Гарсия ($ 3 729 317 млн).

Топ-10 теннисисток по количеству заработанных денег в 2022 году:

1. Ига Швёнтек (Польша) — $ 9 875 525 млн
2. Онс Жабер (Тунис) — $ 4 977 069 млн
3. Каролин Гарсия (Франция) — $ 3 729 317 млн
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — $ 3 613 440 млн
5. Джессика Пегула (США) — $ 3 611 716 млн
6. Кори Гауфф (США) — $ 3 051 953 млн
7. Мария Саккари (Греция) — $ 2 481 419 млн
8. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 2 431 495 млн
9. Эшли Барти (Австралия) — $ 2 271 220 млн
10. Симона Халеп (Румыния) — $ 2 240 117 млн

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В статье: Ига Швёнтек
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