 Канада поднялась на 4 место в обновленном рейтинге Кубка Дэвиса ᐉ UA-Футбол
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Канада поднялась на 4 место в обновленном рейтинге Кубка Дэвиса

Теннис
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Команда стала чемпионом соревнований

Канада поднялась на 4 место в обновленном рейтинге Кубка Дэвиса

Фото: sport.ru

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Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса. Обладателями престижного трофея стали теннисисты из Канады, в финале обыгравшие Австралию со счётом 2:0.

Лидером рейтинга осталась Хорватия, на втором месте расположилась Испания, а тройку лидеров замкнула сборная Франции.

Кубок Дэвиса. Рейтинг стран на 28 ноября 2022 года

1. Хорватия – 968,38 очка

2. Испания – 693,25

3. Франция – 628

4 (6). Канада – 565,75

5 (4). США – 490,34

6 (5). Германия – 485,09

7. Италия – 445

8 (11). Австралия – 430,25

9 (8). Великобритания – 398

10 (9). Сербия – 388,25

37. Украина - 240,5

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В статье: Кубок Дэвиса
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