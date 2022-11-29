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Канада поднялась на 4 место в обновленном рейтинге Кубка Дэвиса
Команда стала чемпионом соревнований
Фото: sport.ru
Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса. Обладателями престижного трофея стали теннисисты из Канады, в финале обыгравшие Австралию со счётом 2:0.
Лидером рейтинга осталась Хорватия, на втором месте расположилась Испания, а тройку лидеров замкнула сборная Франции.
Кубок Дэвиса. Рейтинг стран на 28 ноября 2022 года
1. Хорватия – 968,38 очка
2. Испания – 693,25
3. Франция – 628
4 (6). Канада – 565,75
5 (4). США – 490,34
6 (5). Германия – 485,09
7. Италия – 445
8 (11). Австралия – 430,25
9 (8). Великобритания – 398
10 (9). Сербия – 388,25
37. Украина - 240,5
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