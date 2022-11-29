Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире в Андорре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Андорре. В стартовом матче она обыграла представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову.

Андорра, Андорра. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Нигина Абдураимова (Узбекистан) 6:1, 6:4

Украинская теннисистка впервые за полтора месяца вышла на корт и одержала первую победу за последние три матча. Во втором сете Ястремская сумела отыграться со счёта 3:0 в пользу соперницы и вырвать победу.

Во втором круге Даяна встретится с победительницей матча Вероника Фалковска (Польша) - Жаклин Кристиан (Румыния).