 Андорра. Дарья Снигур вышла во второй круг соревнований, отдав сопернице лишь три гейма ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Андорра. Дарья Снигур вышла во второй круг соревнований, отдав сопернице лишь три гейма
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андорра. Дарья Снигур вышла во второй круг соревнований, отдав сопернице лишь три гейма

Теннис
(1 голосов)

Украинки сегодня показывают отличные результаты

Андорра. Дарья Снигур вышла во второй круг соревнований, отдав сопернице лишь три гейма

Фото: UK Sports News

Новина українською

Дарья Снигур с победы стартовала на турнире в Андорре. В матче первого круга она оказалась сильнее Георгины Гарсии Перес.

Андорра. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Георгина Гарсия Перес (Испания) 6:1, 6:2

Украинская теннисистка допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейкпоинтов, в свою очередь испанка подала 5 подач навылет и сделала 4 двойные. В этом году Снигур проигрывала Гарсии Перес в квалификации турнира WTA 500 в Остраве.

В следующем раунде Дарья сыграет с Ребеккой Петерсон из Швеции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде