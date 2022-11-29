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Андорра. Дарья Снигур вышла во второй круг соревнований, отдав сопернице лишь три гейма
Украинки сегодня показывают отличные результаты
Фото: UK Sports News
Дарья Снигур с победы стартовала на турнире в Андорре. В матче первого круга она оказалась сильнее Георгины Гарсии Перес.
Андорра. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Георгина Гарсия Перес (Испания) 6:1, 6:2
Украинская теннисистка допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейкпоинтов, в свою очередь испанка подала 5 подач навылет и сделала 4 двойные. В этом году Снигур проигрывала Гарсии Перес в квалификации турнира WTA 500 в Остраве.
В следующем раунде Дарья сыграет с Ребеккой Петерсон из Швеции.
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