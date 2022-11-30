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Новак Джокович начнет сезон турниром в Аделаиде
Турнир стартует 2 января
фото - flashscore.com.ua
Пятая ракетка мира Новак Джокович сыграет на турнире в ATP-250 в Аделаиде (Австралия) на старте сезона-2023.
Об этом сообщает официальный сайт сербского теннисиста.
Cоревнования в этом австралийском городе пройдут с 2 по 8 января. Турнирная сетка рассчитана на 32 участника в одиночном разряде. Ранее участие в турнире подтвердили чемпион US Open – 2021, россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.
Действующим чемпионом соревнований является француз Гаэль Монфис.
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