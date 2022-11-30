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Рафаэль Надаль добыл победу над Каспером Руудом
Испанец сумел переломить ход игры в свою пользу
Фото: NU.nl
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в выставочном матче в Боготе (Колумбия).
Рафаэль Надаль - Каспера Рууда 7:5, 6:4
В предыдущем матче Рууд обыграл Надаля в выставочном матче в Кито (Эквадор) со счётом 6:4, 6:4. Эта победа над Надалем стала для Рууда первой в профессиональной карьере. До того Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 7:6 (10:8), 6:2, и в Белу-Оризонти (Бразилия) — 7:6 (7:4), 7:5. Также в рамках тура норвежец и испанец сыграют в Мехико (Мексика).
На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу.
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