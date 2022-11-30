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Названы команды, в которых Маттиа Бинотто может продолжить работу

Теннис
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Таких команд три

Названы команды, в которых Маттиа Бинотто может продолжить работу

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Издание Racingnews365 представило четыре возможных варианта новой работы бывшего руководителя "Феррари" Маттиа Бинотто.

"Ауди": немецкая марка выходит в Формулу-1 в качестве самостоятельной команды в 2026 году и, очевидно, нуждается в опытном руководителе с инженерными и управленческими навыками для контроля над проектом.

"Ред Булл": хотя компания набирала широкий круг сотрудников из различных команд Формулы-1 (и других), предполагалось, что сотрудники Porsche будут курировать проект в рамках совместного предприятия между штутгартской компанией и брендом энергетических напитков.

"Мерседес": согласно новой структуре владения акциями, Тото Вольф продолжит свою работу в качестве директора команды и генерального директора ещё в течение одного года, возглавляя исполнительную деятельность компании и гоночной команды и Маттиа может найти там работу.

Работа в структуре Формулы-1: После ухода Росса Брауна — ещё одного бывшего коллеги Доменикали — с поста управляющего директора Формулы-1 в составе руководства Формулы-1 вполне может появиться вакансия для опытного инженера, особенно в связи с подготовкой Формулы-1 к 2026 году.

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В статье: Маттиа Бинотто
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