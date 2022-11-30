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Фернандо Вердаско дисквалифицирован на 2 месяца из-за допинга
В допинг-пробе обнаружен метилфенидат
Фото: sport.ru
Бывшая седьмая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Фернандо Вердаско дисквалифицирован на два месяца, сообщает Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).
Вердаско забыл продлить терапевтическое исключение для своего лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и сдал положительный допинг-тест на метилфенидат. 39-летний испанец согласился с дисквалификацией, его временное отстранение истекает 8 января 2023 года.
Напомним, терапевтическое исключение позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определённого времени лекарственные препараты, содержащие запрещённые вещества.
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