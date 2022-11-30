 Дарья Снигур не смогла выйти в третий круг соревнований в Андоре ᐉ UA-Футбол
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Дарья Снигур не смогла выйти в третий круг соревнований в Андоре

Теннис
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Украинка отдала сопернице все два сета

Дарья Снигур не смогла выйти в третий круг соревнований в Андоре

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур покинула турнир WTA 125 в Андорре. В матче второго круга она уступила Ребекке Петерсон из Швеции.

Андорра. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 4:6, 1:6

Следует отметить, что теннисистки раньше не встречались между собой.

На турнире в Андорре из украинок еще остались Екатерина Байндлта и Даяна Ястремская.

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В статье: Дарья Снигур
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