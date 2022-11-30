Дарья Снигур не смогла выйти в третий круг соревнований в Андоре

Украинская теннисистка Дарья Снигур покинула турнир WTA 125 в Андорре. В матче второго круга она уступила Ребекке Петерсон из Швеции.

Андорра. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 4:6, 1:6

Следует отметить, что теннисистки раньше не встречались между собой.

На турнире в Андорре из украинок еще остались Екатерина Байндлта и Даяна Ястремская.