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Дарья Снигур не смогла выйти в третий круг соревнований в Андоре
Украинка отдала сопернице все два сета
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур покинула турнир WTA 125 в Андорре. В матче второго круга она уступила Ребекке Петерсон из Швеции.
Андорра. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 4:6, 1:6
Следует отметить, что теннисистки раньше не встречались между собой.
На турнире в Андорре из украинок еще остались Екатерина Байндлта и Даяна Ястремская.
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