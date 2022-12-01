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Наоми Осака рассказала о своей книге
Японская теннисистка рассказала о премьере книги
фото - flashscore.com.ua
Японская теннисистка Наоми Осака поделилась мыслями о своей первой книге "Как играют чемпионы".
"Не могу дождаться, чтобы отпраздновать выпуск моей первой детской книги "Как играют чемпионы" встречей и приветствием c читателями в следующий четверг. Будет очень весело. Надеюсь увидеть всех там", — цитирует Осаку Tennis up to date.
Ранее японка делилась эмоциями о своей книге.
"Это первый издательский проект моей продюсерской компании. Надеюсь, что эта книга вдохновит детей на погоню за своими мечтами и подтолкнёт их к вере в то, что они могут делать всё, что задумают. Она занимает особое место в моём сердце, так как часть выручки пойдёт в мой фонд, который поддерживает молодых девушек в спорте. Можно приобрести мою биографию и получить подписанный экслибрис, чтобы поместить его в свою книгу", — сказала Осака.
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