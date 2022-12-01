 Наоми Осака рассказала о своей книге ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака рассказала о своей книге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака рассказала о своей книге

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Японская теннисистка рассказала о премьере книги

Наоми Осака рассказала о своей книге

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась мыслями о своей первой книге "Как играют чемпионы".

"Не могу дождаться, чтобы отпраздновать выпуск моей первой детской книги "Как играют чемпионы" встречей и приветствием c читателями в следующий четверг. Будет очень весело. Надеюсь увидеть всех там", — цитирует Осаку Tennis up to date.

Ранее японка делилась эмоциями о своей книге.

"Это первый издательский проект моей продюсерской компании. Надеюсь, что эта книга вдохновит детей на погоню за своими мечтами и подтолкнёт их к вере в то, что они могут делать всё, что задумают. Она занимает особое место в моём сердце, так как часть выручки пойдёт в мой фонд, который поддерживает молодых девушек в спорте. Можно приобрести мою биографию и получить подписанный экслибрис, чтобы поместить его в свою книгу", — сказала Осака.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде