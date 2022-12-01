Наоми Осака рассказала о своей книге

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась мыслями о своей первой книге "Как играют чемпионы".

"Не могу дождаться, чтобы отпраздновать выпуск моей первой детской книги "Как играют чемпионы" встречей и приветствием c читателями в следующий четверг. Будет очень весело. Надеюсь увидеть всех там", — цитирует Осаку Tennis up to date.

Ранее японка делилась эмоциями о своей книге.

"Это первый издательский проект моей продюсерской компании. Надеюсь, что эта книга вдохновит детей на погоню за своими мечтами и подтолкнёт их к вере в то, что они могут делать всё, что задумают. Она занимает особое место в моём сердце, так как часть выручки пойдёт в мой фонд, который поддерживает молодых девушек в спорте. Можно приобрести мою биографию и получить подписанный экслибрис, чтобы поместить его в свою книгу", — сказала Осака.