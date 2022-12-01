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Ник Кирьос: Не удивлен, что Вердаско сдал положительный тест на допинг

Теннис
(1 голосов)

Фернандо отстранен от тенниса

Ник Кирьос: Не удивлен, что Вердаско сдал положительный тест на допинг

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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о положительной допинг-пробе испанца Фернандо Вердаско. Игрока отстранили от участия в турнирах на два месяца из-за запрещённого метилфенидата.

"Не могу сказать, что я удивлён тому факту, что у Вердаско нашли такое", — написал австралиец в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, Вердаско забыл продлить терапевтическое исключение для своего лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). После выдвижения обвинений испанец согласился с дисквалификацией. Его временное отстранение истекает 8 января 2023 года.

Напомним, терапевтическое исключение позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определённого времени лекарственные препараты, содержащие запрещённые вещества.

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В статье: Фернандо Ник Кирьос
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