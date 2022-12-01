Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира в Андорре

Даяна Ястремская не сумела выйти в 1/4 финала турнира WTA 125 в Андорре. Украинская теннисистка уступила Веронике Фалковской.

Андорра. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Фалковска (Польша) 4:6, 7:5, 3:6

Украинская теннисистка провела на корте чуть больше двух часов. За это время Ястремская выполнила 8 эйсов при 18 двойных ошибках, реализовала 4 из 11 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче. На счету Фалковской три эйса и девять двойных ошибок.

На следующей неделе Даяна заявлена на турнир WTA 125 в Анже (Франция), который также пройдёт на харде в зале.