 Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира в Андорре ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира в Андорре
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира в Андорре

Теннис
(1 голосов)

Украинка покидает соревнования

Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира в Андорре

Фото: Getty Images

Новина українською

Даяна Ястремская не сумела выйти в 1/4 финала турнира WTA 125 в Андорре. Украинская теннисистка уступила Веронике Фалковской.

Андорра. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Фалковска (Польша) 4:6, 7:5, 3:6

Украинская теннисистка провела на корте чуть больше двух часов. За это время Ястремская выполнила 8 эйсов при 18 двойных ошибках, реализовала 4 из 11 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче. На счету Фалковской три эйса и девять двойных ошибок.

На следующей неделе Даяна заявлена на турнир WTA 125 в Анже (Франция), который также пройдёт на харде в зале.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БТУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде