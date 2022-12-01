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ATP назвала имена финалистов ежегодной номинации ATP Awards
Тим, Чорич и Вавринка в списке
ATP объявила имена финалистов ежегодной номинации ATP Awards. Результаты будут объявлены после 12 декабря.
Возвращение года
Борна Чорич (Хорватия)
Доминик Тим (Австрия)
Стэн Вавринка (Швейцария)
У Ибин (Китай).
Прогресс года
Карлос Алькарас (Испания)
Максим Кресси (США)
Джек Дрэйпер (Великобритания)
Хольгер Руне (Дания).
Новичок года (первое попадание в топ-100, теннисист не старше 21 года)
Джейк Дрэйпер (Великобритания)
Иржи Легечка (Чехия)
Бен Шелтон (США)
Чун Син Цен (Китайский Тайбэй)
Хольгер Руне (Дания).
Премия Стефана Эдберга за спортивное мастерство и справедливость
Карлос Алькарас (Испания)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Рафаэль Надаль (Испания)
Каспер Рууд (Норвегия)
Фрэнсис Тиафо (США).
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