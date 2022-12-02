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Мехико. Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда в последнем матче турне
Испанец взял реванш
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в выставочном матче в Мехико (Мексика).
Рафаэль Надаль - Каспер Рууд 7:6, 6:4
В предыдущем матче в Боготе (Колумбия) испанец также одержал победу со счётом 7:5, 6:4.
В Кито (Эквадор) норвежец обыграл испанца со счётом 6:4, 6:4. Эта победа над Надалем стала для Рууда первой в профессиональной карьере. До этого Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 7:6 (10:8), 6:2 — и в Белу-Оризонти (Бразилия) — 7:6 (7:4), 7:5.
На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
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