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Надаль и Рууд сыграли в футболтеннис. ВИДЕО

Теннис
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В матче присутствовал и судья

Надаль и Рууд сыграли в футболтеннис. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сети появилось видео, на котором 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд поиграли в футболотеннис.

На видео теннисисты демонстрируют чудеса ловкости, жонглируя маленьким мячом ракеткой и ногами.

Напомним, Надаль обыграл Рууда в последнем матче их турне по Латинской Америке (7:6, 6:4), который прошёл в Боготе (Колумбия).

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В статье: Рафаэль Надаль
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