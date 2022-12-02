Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль и Рууд сыграли в футболтеннис. ВИДЕО
В матче присутствовал и судья
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сети появилось видео, на котором 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд поиграли в футболотеннис.
На видео теннисисты демонстрируют чудеса ловкости, жонглируя маленьким мячом ракеткой и ногами.
Напомним, Надаль обыграл Рууда в последнем матче их турне по Латинской Америке (7:6, 6:4), который прошёл в Боготе (Колумбия).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Люди из низшего общества: худшие команды чемпионатов мира по футболу
- Месси экзаменует Австралию, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 2 - 4 декабря
- Вылет Германии и Бельгии, Япония и Марокко выиграли свои группы. Главные новости за 1 декабря
- "Лучше быть клоуном в инсте, чем кремлевской сучкой". Стаховський ответил сербским теннисистам, которые поехали на турнир в РФ
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн