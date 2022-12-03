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ITF. 15-летняя украинка вышла в четвертьфинал турнира W15
Мощное выступление Елизаветы Котляр
Фото: Sport.ua
Лосада (ITF), украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла в четвертьфинал испанского турнира серии W15. Во втором круге соревнования украинка вынесла испанку Селию Сервиньо Руис.
Примечательно, что этот четвертьфинал станет уже вторым для Котляр в текущем сезоне. Ранее, на турнире ITF W15 в польской Быдгощи, Елизавета добралась до полуфинала. Там она уступила россиянке Валерии Оляновской.
Крытые корты
Елизавета Котляр (Украина) – Селия Сервиньо Руис (Испания)
7:5|7:5
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