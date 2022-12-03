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ITF. 15-летняя украинка вышла в четвертьфинал турнира W15

Теннис
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Мощное выступление Елизаветы Котляр

ITF. 15-летняя украинка вышла в четвертьфинал турнира W15

Фото: Sport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Лосада (ITF), украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла в четвертьфинал испанского турнира серии W15. Во втором круге соревнования украинка вынесла испанку Селию Сервиньо Руис.

Примечательно, что этот четвертьфинал станет уже вторым для Котляр в текущем сезоне. Ранее, на турнире ITF W15 в польской Быдгощи, Елизавета добралась до полуфинала. Там она уступила россиянке Валерии Оляновской.

Крытые корты

Елизавета Котляр (Украина) – Селия Сервиньо Руис (Испания)

7:5|7:5

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В статье: теннис
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