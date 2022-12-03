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WTA. Киченок и Гайзен потерпели поражение в полуфинале парного турнира

Теннис
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Проиграли Кристине Букше и Веронике Фалковской

WTA. Киченок и Гайзен потерпели поражение в полуфинале парного турнира

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Андорра-ла-Велья (WTA), украинская теннисистка Надежда Киченок, в паре с немкой Вивиан Гайзен, потерпела поражение в полуфинале парного турнира, проходящего в столице Андорры.

Украинку и немку обыграли испанская теннисистка Кристина Букша и полька Вероника Фалковска. Примечательно, что в одиночном турнире они обе также выбивали украинок из сетки. Букша обыграла Катерину Байндл, а Фалковска – Ястремскую.

Крытые корты, хард

Надежда Киченок (Украина), Вивиан Гайзен (Германия) – Кристина Букша (Испания), Вероника Фалковска (Польша)

4:6|3:6

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В статье: теннис Надежда Киченок
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