WTA. Киченок и Гайзен потерпели поражение в полуфинале парного турнира

Андорра-ла-Велья (WTA), украинская теннисистка Надежда Киченок, в паре с немкой Вивиан Гайзен, потерпела поражение в полуфинале парного турнира, проходящего в столице Андорры.

Украинку и немку обыграли испанская теннисистка Кристина Букша и полька Вероника Фалковска. Примечательно, что в одиночном турнире они обе также выбивали украинок из сетки. Букша обыграла Катерину Байндл, а Фалковска – Ястремскую.

Крытые корты, хард

Надежда Киченок (Украина), Вивиан Гайзен (Германия) – Кристина Букша (Испания), Вероника Фалковска (Польша)

4:6|3:6