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WTA. Киченок и Гайзен потерпели поражение в полуфинале парного турнира
Проиграли Кристине Букше и Веронике Фалковской
Фото: Getty Images
Андорра-ла-Велья (WTA), украинская теннисистка Надежда Киченок, в паре с немкой Вивиан Гайзен, потерпела поражение в полуфинале парного турнира, проходящего в столице Андорры.
Украинку и немку обыграли испанская теннисистка Кристина Букша и полька Вероника Фалковска. Примечательно, что в одиночном турнире они обе также выбивали украинок из сетки. Букша обыграла Катерину Байндл, а Фалковска – Ястремскую.
Крытые корты, хард
Надежда Киченок (Украина), Вивиан Гайзен (Германия) – Кристина Букша (Испания), Вероника Фалковска (Польша)
4:6|3:6
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