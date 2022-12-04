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Элина Свитолина – мама 24/7. Фото
Украинка просто неотразима
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими подписчиками новым фото. Наша спортсменка всегда остается мамой, несмотря на обстоятельства и дела, которые она выполняет в течение дня. Соответствующие снимки Элина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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