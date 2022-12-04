Элина Свитолина – мама 24/7. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими подписчиками новым фото. Наша спортсменка всегда остается мамой, несмотря на обстоятельства и дела, которые она выполняет в течение дня. Соответствующие снимки Элина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик заявил , что готов сразиться против Фьюри.