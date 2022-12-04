Ига Швёнтек перед турниром World Tennis League: Ко мне вернулась внутренняя мотивация

Польская теннисистка Ига Швёнтек дала интервью перед началом выставочного командного турнира World Tennis League, который пройдет в Дубае. Соревнование пройдет с 19 по 24 декабря.

"Впервые за долгое время у меня была возможность побывать в отпуске, где мне ничего не нужно было делать. Мне это было очень нужно. С учетом перелетов у меня было шесть с половиной дней отпуска, но я чувствую себя отдохнувшей. Ко мне уже вернулась внутренняя мотивация.

Я очень рада, что стартую в Дубае. Я люблю командные соревнования, люблю находится в команде. Впервые это будет не польская команда, а международная. Мой тренер считает, что это будет хорошей тренировкой - играть матчи с классными игроками во время подготовительного периода. Мне интересно узнать, как я буду чувствовать себя во время соревнований.

Мы уезжаем в середине декабря, так что в этом году я проведу Рождество вдали от дома. Возвращение из Дубая в Варшаву, а затем путешествие из Варшавы в Дубай и из Дубая в Австралию будет очень тяжелым в физическом плане началом сезона. Это те жертвы, о которых должен знать спортсмен. Я надеюсь, что проведу это время в Дубае, отдыхая".