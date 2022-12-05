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Гаэль Монфис пропустит Australian Open и будет использовать защищённый рейтинг

Теннис
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Француз хочет набрать хорошую физическую форму

Гаэль Монфис пропустит Australian Open и будет использовать защищённый рейтинг

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский теннисист Гаэль Монфис сообщил о своём решении пропустить Открытый чемпионат Австралии – 2023. Игрок использует защищённый рейтинг, позволяющий спортсменам, пропускающим турниры по уважительной причине, набрать очки за турниры, сыгранные год назад. Монфис сообщил, что не хочет ещё упасть в рейтинге.

"Я думаю, вы знаете, что есть защищённый рейтинг, когда вы не играете определённое количество месяцев. Знаю, что, если возьму его, мне придётся не играть на Открытом чемпионате Австралии, чтобы пропустить необходимые шесть месяцев.

2023 год — важное время, год перехода, перехода от травмам к пониманию, что я должен быть конкурентоспособным, чтобы попытаться пройти квалификацию на Олимпиаду в Париже 2024 года. Я не хотел бы пропустить Олимпийские игры, они будут моими последними. Надеюсь, что 2024 год не будет завершать мою карьеру. Раньше говорил, что хочу играть до 40 лет, но чем больше времени провожу с дочерью, тем больше думаю, что, может быть, буду работать немного меньше", — цитирует француза Tennis up to date.

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В статье: Гаэль Монфис
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