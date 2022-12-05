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Назван один из вариантов, как допинг мог попасть в организм Симоны Халеп
Теннисистка оспорит отстранение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Препарат роксадустат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством, попал в организм двукратной победительницы турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп через спортивное питание, сообщает румынское издание Prosport.
Согласно отчёту, предоставленному Французской антидопинговой лабораторией, вещество содержится в пищевых добавках, которые употребляла теннисистка. На упаковке нет информации о наличии роксадустата в еде. Симона Халеп обратилась в ITIA, подав запрос на экстренное слушание. По его итогам румынка хочет получить снятие ограничений на выступление на соревнованиях.
Ранее австралийский теннисист Джон Миллман высказывался о деле Халеп, заявив, что считает её невиновной.
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