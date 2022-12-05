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Алексей Крутых обновил личный рекорд в обновленном рейтинге АТР
Он расположился на 188-м месте
Фото: ukrgate.com
Лидер национального рейтинга Алексей Крутых обновил личный рекорд, поднявшись на 188-е место (+2).
На второй строчке рейтинга лучших украинских теннисистов остался Виталий Сачко, который на этой неделе занимает 295-е место (-15).
Третьей ракеткой Украины стал Александр Овчаренко, который дебютировал в топ-400, поднявшись на 385-е место (+16).
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