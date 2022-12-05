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Дарья Снигур покидает турнир в ОАЭ на старте соревнований

Теннис
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Украинка в двух сетах не смогла удержать преимущество

Дарья Снигур покидает турнир в ОАЭ на старте соревнований

Фото: UK Sports News

Новина українською

Дарья Снигур покинула турнир ITF в ОАЭ. На старте соревнований она не смогла обыграть Ребеку Шрамкову.

Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 4) - Ребекка Шрамкова (Словакия, WC) 4:6, 3:6

В первом сете украинская теннисистка сделала рывок 3:0, после чего проиграла четыре гейма подряд. Во втором Снигур также повела со старта в счете, но снова не удержала преимущество.

Напомним, что Дарья является действующей чемпионкой турнира.

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В статье: Дарья Снигур
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