Дарья Снигур покидает турнир в ОАЭ на старте соревнований

Дарья Снигур покинула турнир ITF в ОАЭ. На старте соревнований она не смогла обыграть Ребеку Шрамкову.

Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 4) - Ребекка Шрамкова (Словакия, WC) 4:6, 3:6

В первом сете украинская теннисистка сделала рывок 3:0, после чего проиграла четыре гейма подряд. Во втором Снигур также повела со старта в счете, но снова не удержала преимущество.

Напомним, что Дарья является действующей чемпионкой турнира.