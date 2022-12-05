ФОТО. Роджер Федерер посетил офис Rolex

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил офис своего многолетнего спонсора – швейцарского бренда Rolex. Легендарного теннисиста вышли поприветствовать все сотрудники.

"Спасибо всей семье Rolex за самый невероятный приём и праздник в моей теннисной карьере", — подписал снимки Федерер.

Отметим, что Федерера сопровождала его супруга Мирка, которая тоже попала в кадр.