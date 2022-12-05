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ФОТО. Роджер Федерер посетил офис Rolex
Швейцарец поблагодарил всех организаторов этого мероприятия
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил офис своего многолетнего спонсора – швейцарского бренда Rolex. Легендарного теннисиста вышли поприветствовать все сотрудники.
"Спасибо всей семье Rolex за самый невероятный приём и праздник в моей теннисной карьере", — подписал снимки Федерер.
Отметим, что Федерера сопровождала его супруга Мирка, которая тоже попала в кадр.
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