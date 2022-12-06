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ITF объявила, что возобновит Кубок Хопмана в 2023 году

Теннис
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Турнир не проводился три года

ITF объявила, что возобновит Кубок Хопмана в 2023 году

Фото: sport.ru

Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что возобновит Кубок Хопмана в 2023 году.

Турнир пройдёт в Ницце (Франция). Он будет проводиться ближайшие пять лет. Соревнования среди смешанных команд пройдут с 19 по 23 июля. Каждая встреча между странами будет состоять из трёх матчей: в мужском, женском и смешанном разрядах. В 2023 и 2024 годах участие примут шесть команд, с 2025 года их количество увеличится до восьми.

Последний раз турнир проводился в 2019 году.

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В статье: Кубок Хопмана
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