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ITF объявила, что возобновит Кубок Хопмана в 2023 году
Турнир не проводился три года
Фото: sport.ru
Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что возобновит Кубок Хопмана в 2023 году.
Турнир пройдёт в Ницце (Франция). Он будет проводиться ближайшие пять лет. Соревнования среди смешанных команд пройдут с 19 по 23 июля. Каждая встреча между странами будет состоять из трёх матчей: в мужском, женском и смешанном разрядах. В 2023 и 2024 годах участие примут шесть команд, с 2025 года их количество увеличится до восьми.
Последний раз турнир проводился в 2019 году.
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