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Костюк и Калинина попали в заявку основной сетки Australian Open

Теннис
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Соревнования стартуют в январе

Костюк и Калинина попали в заявку основной сетки Australian Open

Фото: Reuters

Новина українською

Опубликован заявочный лист участниц основной сетки Australian Open-2023.

Среди украинок на турнир попали Ангелина Калинина и Марта Костюк .

Для Калининой это будет пятый Australian Open подряд и второй год подряд она сыграет в основной сетке.

Костюк в шестой раз выступит на австралийском мейджоре и в четвертый раз в основной сетке.

Напомним, что Australian Open-2023 состоится с 16 по 29 января в Мельбурне.

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В статье: Australian Open
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