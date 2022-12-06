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Костюк и Калинина попали в заявку основной сетки Australian Open
Соревнования стартуют в январе
Фото: Reuters
Опубликован заявочный лист участниц основной сетки Australian Open-2023.
Среди украинок на турнир попали Ангелина Калинина и Марта Костюк .
Для Калининой это будет пятый Australian Open подряд и второй год подряд она сыграет в основной сетке.
Костюк в шестой раз выступит на австралийском мейджоре и в четвертый раз в основной сетке.
Напомним, что Australian Open-2023 состоится с 16 по 29 января в Мельбурне.
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