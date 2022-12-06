Костюк и Калинина попали в заявку основной сетки Australian Open

Опубликован заявочный лист участниц основной сетки Australian Open-2023.

Среди украинок на турнир попали Ангелина Калинина и Марта Костюк .

Для Калининой это будет пятый Australian Open подряд и второй год подряд она сыграет в основной сетке.

Костюк в шестой раз выступит на австралийском мейджоре и в четвертый раз в основной сетке.

Напомним, что Australian Open-2023 состоится с 16 по 29 января в Мельбурне.