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Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Анже
Даяне не смогла выиграть ни единого сета
Фото: Eurosport
Даяна Ястремская покидает турнир WTA 125 во Франции. В стартовом матче она не смогла справиться с представительницей США Софией Кенин.
Анже, Франция. 6 декабря
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - София Кенин (США) 4:6, 2:6
Украинка в первом сете еще имела шансы на победу, но уже во втором - соперница полностью доминировала.
Ранее теннисистки встречались три раза, и в активе Ястремской было две победы.
Во втором круге Кенин встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой, посеянной под вторым номером, и Катриной Скотт из США.
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