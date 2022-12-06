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Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Анже

Теннис
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Даяне не смогла выиграть ни единого сета

Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Анже

Фото: Eurosport

Новина українською

Даяна Ястремская покидает турнир WTA 125 во Франции. В стартовом матче она не смогла справиться с представительницей США Софией Кенин.

Анже, Франция. 6 декабря

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - София Кенин (США) 4:6, 2:6

Украинка в первом сете еще имела шансы на победу, но уже во втором - соперница полностью доминировала.

Ранее теннисистки встречались три раза, и в активе Ястремской было две победы.

Во втором круге Кенин встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой, посеянной под вторым номером, и Катриной Скотт из США.

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В статье: Даяна Ястремская
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