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Свитолина и Монфис показали совместное фото

Теннис
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Публикация появилась в общем аккаунте теннисистов

Свитолина и Монфис показали совместное фото

Новина українською

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина и бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис опубликовали милое совместное фото с общего аккаунта в социальных сетях. К снимку теннисисты прикрепили эмодзи "два пазла".

В середине октября Свитолина и Монфис впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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