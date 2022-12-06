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Свитолина и Монфис показали совместное фото
Публикация появилась в общем аккаунте теннисистов
Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина и бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис опубликовали милое совместное фото с общего аккаунта в социальных сетях. К снимку теннисисты прикрепили эмодзи "два пазла".
В середине октября Свитолина и Монфис впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.
Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open.
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