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Свитолина: Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам
Украинка хочет вернуться в тур
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что скучает по теннису.
Напомним, в середине октября Свитолина и её муж, шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.
"Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами", — приводит слова Свитолиной Tennis Majors со ссылкой на эфир Canal+Sport.
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