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Свитолина: Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам

Теннис
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Украинка хочет вернуться в тур

Свитолина: Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что скучает по теннису.

Напомним, в середине октября Свитолина и её муж, шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

"Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами", — приводит слова Свитолиной Tennis Majors со ссылкой на эфир Canal+Sport.

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В статье: Элина Свитолина
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