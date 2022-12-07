Свитолина: Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что скучает по теннису.

Напомним, в середине октября Свитолина и её муж, шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

"Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами", — приводит слова Свитолиной Tennis Majors со ссылкой на эфир Canal+Sport.