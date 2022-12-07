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Наоми Осака: Мне было немного стыдно делать перерыв в карьере

Теннис
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Теннисистка прокомментировала решение

Наоми Осака: Мне было немного стыдно делать перерыв в карьере

фото - flashscore.com.ua

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Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала, насколько тяжело ей далось решение взять перерыв в профессиональной карьере в 2021 году.

Напомним, спортсменка несколько лет боролась с депрессией и тревогой.

"Я чувствовала, что это было необходимо, но в тот момент мне было немного стыдно, потому что спортсмен должен оставаться сильным и преодолевать все препятствия, но я поняла, что лучше перезагрузиться и настроить чувства, которые у меня были на тот момент, таким образом, чтобы вернуться сильнее.

Я не жалею о своём решении, потому что я многому научилась за это время", — сказала Осака на позднем шоу со Стивеном Кольбером.

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В статье: Наоми Осака
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