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Наоми Осака: Мне было немного стыдно делать перерыв в карьере
Теннисистка прокомментировала решение
фото - flashscore.com.ua
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала, насколько тяжело ей далось решение взять перерыв в профессиональной карьере в 2021 году.
Напомним, спортсменка несколько лет боролась с депрессией и тревогой.
"Я чувствовала, что это было необходимо, но в тот момент мне было немного стыдно, потому что спортсмен должен оставаться сильным и преодолевать все препятствия, но я поняла, что лучше перезагрузиться и настроить чувства, которые у меня были на тот момент, таким образом, чтобы вернуться сильнее.
Я не жалею о своём решении, потому что я многому научилась за это время", — сказала Осака на позднем шоу со Стивеном Кольбером.
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