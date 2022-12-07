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Свитолина назвала сумму, которую удалось собрать на благотворительном аукционе
Украинская теннисистка отправит все деньги на поддержку Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известная украинская теннисистка Элина Свитолина написала на своей странице в Instagram об итогах благотворительного вечера в Монако. Украинке удалось собрать 240 тысяч евро в поддержку Украины.
Напомним, что Элина Свитолина является бронзовым призерем Летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительницей 18 турниров WTA (из них 16 в одиночном разряде), победительницей Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018).
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