Свитолина назвала сумму, которую удалось собрать на благотворительном аукционе

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина написала на своей странице в Instagram об итогах благотворительного вечера в Монако. Украинке удалось собрать 240 тысяч евро в поддержку Украины.

Напомним, что Элина Свитолина является бронзовым призерем Летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительницей 18 турниров WTA (из них 16 в одиночном разряде), победительницей Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018).