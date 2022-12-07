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Свитолина назвала сумму, которую удалось собрать на благотворительном аукционе

Теннис
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Украинская теннисистка отправит все деньги на поддержку Украины

Свитолина назвала сумму, которую удалось собрать на благотворительном аукционе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина написала на своей странице в Instagram об итогах благотворительного вечера в Монако. Украинке удалось собрать 240 тысяч евро в поддержку Украины.

Напомним, что Элина Свитолина является бронзовым призерем Летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительницей 18 турниров WTA (из них 16 в одиночном разряде), победительницей Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018).

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В статье: Элина Свитолина
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