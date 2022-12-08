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Новак Джокович: Для меня год был очень сложным на многих уровнях, но я рад, что смог хорошо отыграть
Серб подвел итоги сезона
Фото: Tennis World
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович высказался об итогах прошедшего сезона.
"Это было отличное завершение сезона. Для меня год был очень сложным на многих уровнях. Я начал его так, как никогда раньше — подобного я прежде не испытывал. Так что мне понадобилось несколько месяцев, чтобы найти баланс на корте — умственный, физический и эмоциональный — и действительно начать играть в теннис, в который я хочу.
Мой сезон был неполноценным. Я очень рад, что смог хорошо отыграть последние несколько месяцев года, очень качественно показывая себя в них", — цитирует Новака Джоковича Sportskeeda.
В этом году 35-летний Новак Джокович выиграл Уимблдон, Итоговый турнир ATP, а также три трофея уровня ATP.
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