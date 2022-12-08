Новак Джокович: Для меня год был очень сложным на многих уровнях, но я рад, что смог хорошо отыграть

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович высказался об итогах прошедшего сезона.

"Это было отличное завершение сезона. Для меня год был очень сложным на многих уровнях. Я начал его так, как никогда раньше — подобного я прежде не испытывал. Так что мне понадобилось несколько месяцев, чтобы найти баланс на корте — умственный, физический и эмоциональный — и действительно начать играть в теннис, в который я хочу.

Мой сезон был неполноценным. Я очень рад, что смог хорошо отыграть последние несколько месяцев года, очень качественно показывая себя в них", — цитирует Новака Джоковича Sportskeeda.

В этом году 35-летний Новак Джокович выиграл Уимблдон, Итоговый турнир ATP, а также три трофея уровня ATP.