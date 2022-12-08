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Кэмерон Норри обыграл Ника Кирьоса в 1/8 финала выставочного турнира в Эр-Рияде
Британский теннисист не испытывал проблем
Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл австралийца Ника Кирьоса в 1/8 финала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Кэмерон Норри одержал победу над Кирьосом со счётом 10:6, 10:6.
Кэмерон Норри - Ник Кирьос 10:6, 10:6
Продолжительность матча составила 22 минуты.
В четвертьфинале Норри сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Встреча состоится сегодня, 8 декабря.
Напомним, что турнир проходит с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии.
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