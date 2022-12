Доминик Тим получил wild-card на Australian Open

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим получит wild-card на Australian Open 2023.

Напомним, что в 2020 году теннисист добрался до финала Australian Open.

В 2022 году Доминик Тим пропустил большое количество матчай из-за травмы запястья.

Dominic Thiem confirmed on German Eurosport that he will receive a main draw wild card for the Australian Open if he doesn’t enter directly (7th alternate atm).



Good news!