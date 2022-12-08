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Доминик Тим получил wild-card на Australian Open
Теннисист все же вернется в тур
Экс-третья ракетка мира Доминик Тим получит wild-card на Australian Open 2023.
Напомним, что в 2020 году теннисист добрался до финала Australian Open.
В 2022 году Доминик Тим пропустил большое количество матчай из-за травмы запястья.
Dominic Thiem confirmed on German Eurosport that he will receive a main draw wild card for the Australian Open if he doesn’t enter directly (7th alternate atm).— José Morgado (@josemorgado) December 8, 2022
Good news!
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