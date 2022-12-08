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Доминик Тим получил wild-card на Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Теннисист все же вернется в тур

Доминик Тим получил wild-card на Australian Open

Новина українською

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим получит wild-card на Australian Open 2023.

Напомним, что в 2020 году теннисист добрался до финала Australian Open.

В 2022 году Доминик Тим пропустил большое количество матчай из-за травмы запястья.

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В статье: Доминик Тим
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