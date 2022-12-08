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Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн покидают турнир в Анже

Теннис
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Украинско-бельгийская пара уступила на старте турнира WTA 125 во Франции

Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн покидают турнир в Анже

Новина українською

Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн не смогли выйти во второй круг турнира в Анже. В первом круге соревнований украинка и бельгийка не смогли справиться с дуэтом Вивиан Гайзен/Моника Никулеску.

Первый круг. Парный разряд

Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) – Вивиан Гайзен/Моника Никулеску (Германия/Румыния) – 4:6, 3:6

Украинско-бельгийский дуэт провел третий совместный матч и уступил в двух сетах оппонентам из Германии и Румынии. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

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За это время Киченок и Циммерманн допустили две двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов.

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В статье: Надежда Киченок
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