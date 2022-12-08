Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн покидают турнир в Анже
Украинско-бельгийская пара уступила на старте турнира WTA 125 во Франции
Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн не смогли выйти во второй круг турнира в Анже. В первом круге соревнований украинка и бельгийка не смогли справиться с дуэтом Вивиан Гайзен/Моника Никулеску.
Первый круг. Парный разряд
Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) – Вивиан Гайзен/Моника Никулеску (Германия/Румыния) – 4:6, 3:6
Украинско-бельгийский дуэт провел третий совместный матч и уступил в двух сетах оппонентам из Германии и Румынии. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
Ястремская уступила чемпионке Australian Open-2020 на турнире во Франции
За это время Киченок и Циммерманн допустили две двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов.
Популярное сейчас
- Стали известны соперники сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024
- Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика
- В Севастополе с утра были слышные громкие взрывы
- Элина Свитолина – мама 24/7. Фото
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО