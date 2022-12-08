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Стефанос Циципас не смог обыграть Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Эр-Рияде
Грек проиграл два сета
Фото: Tennishead
Греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение от представителя Великобритании Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Эр-Рияде.
Кэмерон Норри - Стефанос Циципас 6:4, 6:4
Грек выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету британского теннисиста три эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинале Кэмерон Норри сойдётся либо с представителем Польши Хубертом Хуркачем, либо с американцем Тейлором Фритцем.
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