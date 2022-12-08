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Стефанос Циципас не смог обыграть Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Эр-Рияде

Теннис
(1 голосов)

Грек проиграл два сета

Стефанос Циципас не смог обыграть Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Эр-Рияде

Фото: Tennishead

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Греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение от представителя Великобритании Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Эр-Рияде.

Кэмерон Норри - Стефанос Циципас 6:4, 6:4

Грек выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету британского теннисиста три эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Кэмерон Норри сойдётся либо с представителем Польши Хубертом Хуркачем, либо с американцем Тейлором Фритцем.

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В статье: Стефанос Циципас
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