Стефанос Циципас не смог обыграть Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Эр-Рияде

Греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение от представителя Великобритании Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Эр-Рияде.

Кэмерон Норри - Стефанос Циципас 6:4, 6:4

Грек выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету британского теннисиста три эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Кэмерон Норри сойдётся либо с представителем Польши Хубертом Хуркачем, либо с американцем Тейлором Фритцем.