Федерер рассказал, как его не пустили на Уимблдон

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о курьёзном случае, который с ним произошёл две недели назад в Лондоне.

"Это было около двух недель назад. Я был в Токио на спонсорском мероприятии Uniqlo, а потом отправился в Лондон к врачу, чтобы получить консультацию по поводу моих коленей. И я не хотел ставить в известность руководство Уимблдона, что приеду, да и не был уверен, что у меня будет на это время. От врача освободился быстро, смотрю на часы и понимаю, что есть пара свободных часов.

Я подъехал ко входу для зрителей, сказал Северину, что ненадолго зайду и вернусь. Но в итоге мне это не удалось!

Там стояла женщина-охранник, и я: "Добрый день! Как я могу пройти внутрь?" А она мне: "Предъявите членскую карточку". Я отвечаю: "А такое бывает? Просто победитель Уимблдона автоматически становится членом клуба". И я говорю: "Честно, я не в курсе о карточках. Может быть, дома где-то лежит, а я тут просто путешествую. Но вообще я член клуба и хотел бы узнать, как попасть внутрь". А она: "Мне нужно увидеть подтверждение". Окей, я имею дело с неуступчивым человеком. Я продолжаю: "Обычно я здесь играю и поэтому захожу с другого входа. И я здесь первый раз не на турнире. И просто хочу узнать, как пройти". А она стоит на своём, у меня уже паника. И я перехожу на крайние меры и сам не верю тому, что говорю: "Ну, знаете, я восемь раз выигрывал этот турнир! Пожалуйста, поверьте!" Но она не пустила, и я вернулся в машину.

Тренер интересуется, как всё прошло, я отвечаю: "Даже не спрашивай!"

Я решил обойти пешком здание и найти ещё вход, и тут случайный прохожий: "Не верю своим глазам! Это же Федерер! Можно сфотографироваться?" И все охранники, которые стояли рядом: "Да это же Федерер! Что вы здесь делаете? Проходите!"

Я наконец-то пробрался внутрь, пообщался со всеми, мы попили чай. Я ещё думал помахать той женщине, будучи уже внутри клуба, но не стал!" — рассказал Федерер на шоу с Тревором Ноа.