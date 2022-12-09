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Ник Кирьос об участии в Ролан Гаррос: Моя девушка хочет увидеть Париж
Теннисист сыграет на турнире
Австралийский теннисист Ник Кирьос после поражения в первом круге выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) от Кэмерона Норри (6:10, 6:10) ответил на вопрос о своём участии в Открытом чемпионате Франции в 2023 году.
"Да, я сыграю на "Ролан Гаррос", моя девушка хочет увидеть Париж, так почему бы и нет? Заработаю ещё немного денег… Я хорошо играл на грунте, обыграл Роджера Федерера, Стэна Вавринку, вышел в финал грунтового турнира в Эшториле в 2015 году, но обычно в это время года люблю быть дома.
В противном случае я буду путешествовать восемь месяцев в году, это слишком много. Но моя девушка не видела Париж, так почему бы и нет?" — сказал Кирьос в интервью PerthNow.
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