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Ник Кирьос об участии в Ролан Гаррос: Моя девушка хочет увидеть Париж

Теннис
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Теннисист сыграет на турнире

Ник Кирьос об участии в Ролан Гаррос: Моя девушка хочет увидеть Париж

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Австралийский теннисист Ник Кирьос после поражения в первом круге выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) от Кэмерона Норри (6:10, 6:10) ответил на вопрос о своём участии в Открытом чемпионате Франции в 2023 году.

"Да, я сыграю на "Ролан Гаррос", моя девушка хочет увидеть Париж, так почему бы и нет? Заработаю ещё немного денег… Я хорошо играл на грунте, обыграл Роджера Федерера, Стэна Вавринку, вышел в финал грунтового турнира в Эшториле в 2015 году, но обычно в это время года люблю быть дома.

В противном случае я буду путешествовать восемь месяцев в году, это слишком много. Но моя девушка не видела Париж, так почему бы и нет?" — сказал Кирьос в интервью PerthNow.

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В статье: Ник Кирьос
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