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Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции
В 2022 году украинка уже выигрывала турниры, надеемся, что и этот не станет исключением
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина добыла тяжелую победу в четвертьфинале турнира серии Challenger, обыграв Клару Таусон.
Ангелина Калинина - Клара Таусон 7:6 (3), 6:4
Матч продлился около двух часов. За это время украинка сделала 1 эйс, 5 раз ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-поинта из четырех. Данка 4 раза подала навылет, допустила одну "двойную" и сделала 1 брейк.
Ранее Калинина обыграла чемпионку Australian Open.
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