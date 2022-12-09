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Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции

Теннис
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В 2022 году украинка уже выигрывала турниры, надеемся, что и этот не станет исключением

Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина добыла тяжелую победу в четвертьфинале турнира серии Challenger, обыграв Клару Таусон.

Ангелина Калинина - Клара Таусон 7:6 (3), 6:4

Матч продлился около двух часов. За это время украинка сделала 1 эйс, 5 раз ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-поинта из четырех. Данка 4 раза подала навылет, допустила одну "двойную" и сделала 1 брейк.

Ранее Калинина обыграла чемпионку Australian Open.

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В статье: Ангелина Калинина
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