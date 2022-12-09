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Стефен Карри назвал свою версию топ-5 в истории НБА
Себя игрок, также не обделил вниманием
Фото: Yardbarker
Звёздный разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри поделился мнением о лучшей стартовой пятёрке за всю историю НБА. В неё он включил и себя.
"Я выберу Мэджика Джонсона. Также Майкла Джордана, Дирка Новицки. В качестве большого я бы выбрал Шакила О’Нила. Думаю, это был бы солидный состав", — сказал Карри в соцсетях Sports Illustrated.
Напомним, что Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе "Голден Стэйт". Стефен восемь раз принимал участие в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, шесть раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.
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