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ITF. Калинина уступила в полуфинале челленджера во Франции
Досадный проигрыш
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №53) неожиданно проиграла в полуфинальном матче турнира серии ITF в Анже (Франция).
В поединке за право сыграть в решающем матче соревнований наша спортсменка уступила представительнице Германии Анне-Лене Фридзам (WTA №146).
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу триумфаторки полуфинала, в активе которой 5 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 10 использованных брейков и 2 двойные ошибки.
В финале немка сыграет против победительницы матча Паркс / Понше.
На следующей неделе Ангелина сыграет на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).
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