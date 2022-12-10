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Diriyah Tennis Cup. Тэйлор Фриц вынес Медведева в финале выставочного турнира

Теннис
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В парном турнире победили Хуркач и Штрикер

Diriyah Tennis Cup. Тэйлор Фриц вынес Медведева в финале выставочного турнира

Фото: AP News

UA-Футбол
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Эр-Рияд (Diriyah Tennis Cup), американский теннисист Тэйлор Фриц обыграл в финале выставочного турнира россиянина Даниила Медведева. Победитель турнира получил 1 млн долларов призовыми, второй финалист – полмиллиона.

В финале парного турнира же победу одержали поляк Хуберт Хуркач и швейцарец Доминик Штрикер. Они обыграли итальянца Маттео Берреттини и россиянина Андрея Рублева.

Отрытые корты, хард

Одиночный турнир

Тэйлор Фриц (США) – Даниил Медведев (Россия)

7:6|7:6

Парный турнир

Хуберт Хуркач (Польша), Доминик Штрикер (Швейцария) – Маттео Берреттини (Италия), Андрей Рублев (Россия)

7:6|3:6|10:7

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В статье: теннис Даниил Медведев Тейлор Фритц
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