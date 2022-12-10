Карлос Алькарас – самый молодой теннисист, заработавший 10 млн долларов за сезон

Испанский теннисист Карлос Алькарас, ставший самой молодой первой ракеткой в истории АТР, стал также самым молодым игроком в истории, заработавшим 10 млн долларов за сезон.

До него подобное удавалось лишь четырем теннисистам: Новаку Джоковичу (8 раз), Рафаэлю Надалю (4 раза), Роджеру Федереру (2 раза) и Энди Маррею (1 раз). Карлос Алькарас заработал за 2022 год 10,102,330 долларов.

Лучшей же в женском теннисе стала полька Ига Швёнтек, заработавшая немногим меньше Алькараса – 9,875,525 долларов за 2022 год. Ее результат – пятый в истории среди женщин. Больше Иги собирали за год только Серена Уильямс (2 раза), Эшли Барти (1 раз) и Анжелик Кербер (1 раз).