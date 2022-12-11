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WTA. Костюк и Калашникова вышли в полуфинал турнира в Лиможе

Теннис
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В четвертьфинале обыграли пару из Франции

WTA. Костюк и Калашникова вышли в полуфинал турнира в Лиможе

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Лимож (WTA), украинская теннисистка Марта Костюк и грузинка Оксана Калашникова одержали победу в четвертьфинале турнира WTA 125 во Франции. Они сумели обыграть французских теннисисток Эликсан Лешемья и Марин Парто.

В полуфинале Костюк и Калашниковой предстоит сыграть с победительницами матча Алёна Фомина-Клоц (Россия), Юлия Логофф (Германия) – Анна Блинкова (Россия), Анастасия Децюк (Чехия).

Крытые корты, хард

Марта Костюк (Украина), Оксана Калашникова (Грузия) – Эликсан Лешемья, Марин Парто (Франция)

6:3|6:7|10:4

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В статье: теннис Марта Костюк
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