Ангелина Калинина сумела вернуться в топ-50 рейтинга WTA

Ангелина Калинина вернулась в топ-50 рейтинга WTA и занимает на этой неделе 47-е место (+6).

Марта Костюк сохранила за собой 71-ю строчку. На этой неделе украинки сыграют на турнире WTA 125 в Лиможе.

Даяна Ястремская расположилась на 99-й и 100-й строчке мирового рейтинга.

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок сохранила за собой девятую строчку.