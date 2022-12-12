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Ангелина Калинина сумела вернуться в топ-50 рейтинга WTA
На этой неделе занимает 47-ю строчку рейтинга
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина вернулась в топ-50 рейтинга WTA и занимает на этой неделе 47-е место (+6).
Марта Костюк сохранила за собой 71-ю строчку. На этой неделе украинки сыграют на турнире WTA 125 в Лиможе.
Даяна Ястремская расположилась на 99-й и 100-й строчке мирового рейтинга.
В парном рейтинге WTA Людмила Киченок сохранила за собой девятую строчку.
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Источник:БТУ
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