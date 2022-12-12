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Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире во Франции

Теннис
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Украинка одержала легкую победу

Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире во Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина прообилась во второй круг на турнире WTA 125 во Франции. На старте соревнований она обыграла француженку Кароль Монне.

Первый круг

Ангелина Калинина - Кароль Монне 6:4, 6:0

Для победы в первом круге украинке понадобилось чуть больше часа. По ходу встречи Калинина сделала шесть брейков и проиграла два гейма на собственной подаче.

Во втором круге Ангелина встретится с француженкой Дженни Лим, которая попала в основную сетку в статусе "лаки-лузера".

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В статье: Ангелина Калинина
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