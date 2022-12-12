Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире во Франции

Ангелина Калинина прообилась во второй круг на турнире WTA 125 во Франции. На старте соревнований она обыграла француженку Кароль Монне.

Первый круг

Ангелина Калинина - Кароль Монне 6:4, 6:0

Для победы в первом круге украинке понадобилось чуть больше часа. По ходу встречи Калинина сделала шесть брейков и проиграла два гейма на собственной подаче.

Во втором круге Ангелина встретится с француженкой Дженни Лим, которая попала в основную сетку в статусе "лаки-лузера".