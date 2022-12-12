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Назван игрок года по версии WTA

Теннис
(1 голосов)

Также назван и тренер года

Назван игрок года по версии WTA

Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона.

Игрок года: первая ракетка мира, чемпионка "Ролан Гаррос" и US Open 2022 года Ига Швёнтек (Польша).

Пара года: первые ракетки мира, чемпионки Australian Open, Уимблдона и US Open чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Прогресс года: бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, из-за пределов топ-80 поднявшаяся в топ-20 и выигравшая два одиночных титула на уровне WTA.

Новичок года: 27-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь из Китая.

Возвращение года: полуфиналистка Уимблдона немка Татьяна Мария, вернувшаяся в тур после рождения второго ребёнка.

Тренер года: Дэвид Уитт, работающий с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

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В статье: Ига Швёнтек
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