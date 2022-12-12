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Назван игрок года по версии WTA
Также назван и тренер года
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона.
Игрок года: первая ракетка мира, чемпионка "Ролан Гаррос" и US Open 2022 года Ига Швёнтек (Польша).
Пара года: первые ракетки мира, чемпионки Australian Open, Уимблдона и US Open чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
Прогресс года: бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, из-за пределов топ-80 поднявшаяся в топ-20 и выигравшая два одиночных титула на уровне WTA.
Новичок года: 27-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь из Китая.
Возвращение года: полуфиналистка Уимблдона немка Татьяна Мария, вернувшаяся в тур после рождения второго ребёнка.
Тренер года: Дэвид Уитт, работающий с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
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