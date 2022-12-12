ФОТО. Эшли Барти получила главную теннисную награду Австралии

Эшли Барти получила медаль Ньюкомба как лучшая теннисистка сезона, эта награда является главной наградой в Австралии.

Экс-первая ракетка мира пятый раз выиграла эту награду. В январе она выиграла турнир в Аделаиде и Australian Open, а в марте объявила о завершении карьеры.

За карьеру Барти выиграла 15 титулов WTA – в том числе три "Больших шлема". Первой ракеткой мира она была 121 неделю (седьмой результат в истории) и закончила в этом качестве три сезона подряд.