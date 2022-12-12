Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФОТО. Эшли Барти получила главную теннисную награду Австралии
Австралийка получает её пятый раз в карьере
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эшли Барти получила медаль Ньюкомба как лучшая теннисистка сезона, эта награда является главной наградой в Австралии.
Экс-первая ракетка мира пятый раз выиграла эту награду. В январе она выиграла турнир в Аделаиде и Australian Open, а в марте объявила о завершении карьеры.
За карьеру Барти выиграла 15 титулов WTA – в том числе три "Больших шлема". Первой ракеткой мира она была 121 неделю (седьмой результат в истории) и закончила в этом качестве три сезона подряд.
Популярное сейчас
- СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену
- Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022
- Поворознюк: Козловский - не мышь. Он целая крыса, чтобы так воровать у народа
- Стефен Карри назвал свою версию топ-5 в истории НБА
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО