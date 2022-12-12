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ФОТО. Эшли Барти получила главную теннисную награду Австралии

Теннис
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Австралийка получает её пятый раз в карьере

ФОТО. Эшли Барти получила главную теннисную награду Австралии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эшли Барти получила медаль Ньюкомба как лучшая теннисистка сезона, эта награда является главной наградой в Австралии.

Экс-первая ракетка мира пятый раз выиграла эту награду. В январе она выиграла турнир в Аделаиде и Australian Open, а в марте объявила о завершении карьеры.

За карьеру Барти выиграла 15 титулов WTA – в том числе три "Больших шлема". Первой ракеткой мира она была 121 неделю (седьмой результат в истории) и закончила в этом качестве три сезона подряд.ФОТО. Эшли Барти получила главную теннисную награду Австралии - изображение 1

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