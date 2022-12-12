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Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Лиможе

Теннис
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Украинка не испытала проблем в матче

Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Лиможе

Фото: Getty Images

Новина українською

Марта Костюк с победы стартовала на турнире WTA 125 во Франции. В первом круге она обыграла Джоанну Гарланд.

Лимож, Франция. Первый круг

Марта Костюк - Джоанна Гарланд 6:2, 6:3

Украинская теннисистка по ходу матча выполнила шесть эйсов, допустив две двойные ошибки, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

Следующая соперница Марты станет известна по итогам противостояния Кристины Младенович (Франция) и Клары Таусон (Дания). Напомним, украинка также сыграет в полуфинале парного разряда.

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В статье: Марта Костюк
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