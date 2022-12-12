Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Лиможе

Марта Костюк с победы стартовала на турнире WTA 125 во Франции. В первом круге она обыграла Джоанну Гарланд.

Лимож, Франция. Первый круг

Марта Костюк - Джоанна Гарланд 6:2, 6:3

Украинская теннисистка по ходу матча выполнила шесть эйсов, допустив две двойные ошибки, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

Следующая соперница Марты станет известна по итогам противостояния Кристины Младенович (Франция) и Клары Таусон (Дания). Напомним, украинка также сыграет в полуфинале парного разряда.