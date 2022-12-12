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Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Лиможе
Украинка не испытала проблем в матче
Фото: Getty Images
Марта Костюк с победы стартовала на турнире WTA 125 во Франции. В первом круге она обыграла Джоанну Гарланд.
Лимож, Франция. Первый круг
Марта Костюк - Джоанна Гарланд 6:2, 6:3
Украинская теннисистка по ходу матча выполнила шесть эйсов, допустив две двойные ошибки, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.
Следующая соперница Марты станет известна по итогам противостояния Кристины Младенович (Франция) и Клары Таусон (Дания). Напомним, украинка также сыграет в полуфинале парного разряда.
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