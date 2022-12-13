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Названы первые обладатели wild-card Australian Open-2023

Теннис
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Ими стали французский и австралийский теннисисты

Названы первые обладатели wild-card Australian Open-2023

Фото: sport.ru

Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2023 объявили первых обладателей уайлд-кард. Ими стали французские теннисисты – 137-я ракетка мира, 18-летний Люка Ван Аш и 109-й номер рейтинга, 20-летняя Диан Парри.

Отметим, что Ван Аш ранее выиграл свой первый турнир серии "челленджер".

Ван Аш и Парри получили приглашения по программе обмена между французской и австралийской федерациями.

Ван Аш будет дебютировать в основной сетке турнира "Большого шлема", Парри же выступит на Australian Open во второй раз.

Australian Open — 2023 пройдёт c 16 по 29 января.

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В статье: Australian Open
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